Başından vurulan Danıştay hakimi hayatını kaybetti
Mardin'de kaldığı otel odasında başından silahla vurulmuş halde bulunan Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Hamidi, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 13:33, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 13:33
Danıştay'da görevli Tetkik Hakim Ahmet Hamidi'nin bayram tatili için geldiği Mardin'de kaldığı otel odasından 10 Haziran'da silah sesi duyulmuş, bunun üzerine odaya giren otel görevlileri, Hamidi'yi kanlar içinde bulmuştu.
Sağlık Ekipleri, Ahmet Hamidi'nin başından vurularak ağır yaralandığını belirlemişti. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hamidi, ardından Gaziantep'e, buradan da Ankara'ya sevk edilerek tedaviye alınmıştı.
Hamidi, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken, Hamidi'nin cenazesinin memleketi Batman'da defnedileceği öğrenildi.