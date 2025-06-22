Başından vurulan Danıştay hakimi hayatını kaybetti

Hamidi, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken, Hamidi'nin cenazesinin memleketi Batman'da defnedileceği öğrenildi.

Sağlık Ekipleri, Ahmet Hamidi'nin başından vurularak ağır yaralandığını belirlemişti. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hamidi, ardından Gaziantep'e, buradan da Ankara'ya sevk edilerek tedaviye alınmıştı.

Danıştay'da görevli Tetkik Hakim Ahmet Hamidi'nin bayram tatili için geldiği Mardin'de kaldığı otel odasından 10 Haziran'da silah sesi duyulmuş, bunun üzerine odaya giren otel görevlileri, Hamidi'yi kanlar içinde bulmuştu.

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