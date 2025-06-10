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Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı

Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) cenazesi Manisa'da toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 15:34, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 16:36
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Zeyrek'in cenazesi, büyükşehir belediye binası önündeki törenin ardından Hatuniye Camisi'ne getirildi.

Oğlunun vefat haberi üzerine fenalaşan ve camiye sağlık ekipleri eşliğinde sedyede getirilen anne Gülten Zeyrek, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, dua etti.

Eşi Nurcan, 18 yaşındaki kızı Nehir ve 7 yaşındaki ikizleri Elif ve Zeynep Zeyrek de tabuta sarıldı.

Hatuniye Camisi'nde öğle namazında dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Zeyrek'in naaşı vatandaşlar tarafından omuzlarda Cumhuriyet Meydanı'na taşındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yol boyunca tabuta omuz verdi.

Meydanın iki yanına "yastayız" ve "unutmayacağız" yazılı Zeyrek'in fotoğrafı asıldı.

Zeyrek için meydanda cenaze namazı kılındı. Namaza Zeyrek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, CHP'nin eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, çeşitli partilerden milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin törene çelenk yolladığı görüldü.

Namazın ardından Zeyrek'in naaşı, üzerinde Türk bayrağı ve taraftarı olduğu Manisaspor bayrağının yer aldığı cenaze aracına taşındı.

Cenaze törenine katılan çok sayıda vatandaş zaman zaman "Manisa seninle gurur duyuyor", "Büyük başkan" sloganları attı, alkış ve tekbirler eşliğinde araca eşlik etti.

Çatal Mezarlığı'na götürülen cenaze aracına vatandaşlar yürüyerek eşlik etti, araca karanfil attı.

Zeyrek'in naaşı, Çatal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmış, dün hastanede hayatını kaybetmişti.

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