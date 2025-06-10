Sigara İçen Kamu Çalışanlarına Ek Mesai Talebi Gündemde

TBMM Dilekçe Komisyonu'na yapılan resmi başvurulardan biri, kamuda çalışan ve sigara içen personeli ilgilendiriyor. Son dönemde gündeme gelen bu başvuruda, sigara içen kamu çalışanlarının mesai saatleri içinde sık sık sigara molası vererek iş akışını aksattığını bu nedenle, kaybedilen zamanın telafi edilmesi amacıyla sigara içenlerin mesai sonunda ek süreyle çalışması talep edildi.

Sigara İçen Kamu Çalışanları İçin Ek Mesai Talebi

Vatandaşlar tarafından TBMM Dilekçe Komisyonu'na yapılan başvuruda şu ifadeler yer aldı: "Sigara içen kamu personeli, mesai saatleri içinde sık sık sigara molası vererek iş akışını aksatıyor. Bu kayıp zamanın telafi edilmesi için, sigara içenlerin mesai sonunda ek süreyle çalışması sağlanmalı.

"Gündeme Taşınan Talepler"

Sigara molaları nedeniyle kaybedilen sürenin telafi edilmesi

Sigara içen kamu çalışanlarının mesai sonunda ek süreyle çalışması

İş akışının aksamaması için yeni düzenlemeler yapılması

Bu dilekçeyle birlikte, çalışma saatlerinde kaybedilen sürenin telafi edilmesi gerektiği görüşü TBMM gündemine taşındı. Konuyla ilgili değerlendirmelerin ve olası düzenlemelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.