Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirten İsa Elmusa da "Suriye'de savaş bitti, ülkeme gideceğim, Türk halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na giden Muhammet Tune, iç savaş nedeniyle 13 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Savaş bitti ülkeme dönüyorum, çok mutluyum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

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