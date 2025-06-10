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VELA Gemisi İsrail'e Çelik Taşıyordu İddiasına DMM'den Cevap

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mersin Limanı'na yanaşan VELA gemisinin yükleme manifestosu ve gümrük kayıtlarını inceledi. Sonuçta, gemide askeri amaçlı hiçbir malzeme veya çelik bulunmadığı, taşınan yüklerin büyük kısmının gıda maddesi olduğu ve Filistin'e gönderildiği belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 14:10, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 14:12
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VELA Gemisi İsrail'e Çelik Taşıyordu İddiasına DMM'den Cevap

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan "VELA gemisi İsrail Askeri Sanayii için çelik taşıyor" iddialarını yalanlamıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, gemide askeri malzeme veya çelik bulunmadığı, taşıdığı yüklerin büyük kısmının gıda maddesi olduğu belirtilmiştir. Bu açıklama, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla yapılmıştır.

VELA Gemisi Hakkında İddialar ve Gerçekler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan "Mersin Limanı'na yanaşan Liberya bandıralı VELA isimli geminin, İsrail Askeri Sanayii (IMI) için çelik taşıdığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıklamıştır. DMM, VELA gemisinin yükleme manifestosu ve gümrük kayıtlarının titizlikle incelendiğini ve gemide İsrail Askeri Sanayii veya benzeri askeri amaçlı hiçbir malzemenin tespit edilmediğini duyurmuştur.

Konteyner Bilgileri ve Yük İçeriği

  • Gemiden tahliye edilen 461 konteynerin 241'i dolu, 220'si ise boştur.
  • Dolu konteynerlerde çelik veya askeri amaçlı hiçbir malzeme bulunmamaktadır.
  • Türkiye'ye yüklenen 33 konteynerin çoğu gıda maddelerinden oluşmakta ve alıcısı Filistin'dir.
  • Gemideki 1.570 konteynerin transit yük olduğu ve başka ülkelere gideceği belirtilmiştir.

Ticari İlişkiler ve Resmi Açıklamalar

DMM, Türkiye'nin İsrail ile tüm ticari ilişkilerini 2 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla tamamen durdurduğunu, gümrük sistemi ve limanların İsrail'le bağlantılı hiçbir ticari faaliyete izin vermediğini vurgulamıştır. Türkiye limanlarında on binlerce uluslararası yük gemisinin işlemleri ve yılda yaklaşık 8 milyon adet konteynerin işlemi, uluslararası kurallara uygun biçimde ve tam şeffaflıkla yürütülmektedir.

Kamuoyuna Çağrı

Türkiye, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü hukuk dışı saldırılar karşısında en net ve ilkeli duruşu sergileyen ülkelerin başında gelmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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