Siirt'te Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Detaylar haberimizde.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 15:04, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 16:51
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. O.E. yönetimindeki 33 AIV 898 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolu Başur mevkisinde F.V'nin kullandığı 56 AAF 475 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye, jandarma, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazada Yaralananlar ve Müdahale
- Sürücü O.E.
- B.P.
- M.N.
- S.Ö.
- S.Y.E.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan B.P., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.