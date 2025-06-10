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Bir aydır hastanede tedavi gören polis memuru hayatını kaybetti

Ağrı Doğubayazıt'ta görevli Polis Memuru Burcu Ertem, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Meslektaşları ve ailesi yasa boğuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 18:10, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 18:11
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Bir aydır hastanede tedavi gören polis memuru hayatını kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Burcu Ertem, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği kadrosunda görev yapan Burcu Ertem, 13 Mayıs 2025 tarihinde ikametinde rahatsızlanmasının ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından, 10 Haziran 2025 tarihinde hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

  • Burcu Ertem, Doğubayazıt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nde görevliydi.
  • 13 Mayıs 2025 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
  • Tedavi gördüğü Erzurum Şehir Hastanesi'nde yaklaşık bir ay sonra, 10 Haziran 2025 tarihinde vefat etti.

Taziye Mesajları

  • Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Burcu Ertem'in vefatından dolayı ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatı'na başsağlığı diledi.
  • Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü de yayımladığı mesajda, meslektaşlarına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilata başsağlığı dileklerini iletti.

Burcu Ertem'in vefatı, mesai arkadaşları ve sevenleri arasında derin üzüntüye yol açtı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Emniyet Teşkilatı'na başsağlığı diliyoruz.

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