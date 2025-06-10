Denizli'de Polisten Kaçan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Denizli Pamukkale'de polisten kaçan motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta otomobille çarpışarak yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 15:24, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 15:25
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, polisten kaçmak isteyen motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak yaralandı. Olay, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde trafik ekiplerinin A.A. yönetimindeki 20 APJ 199 plakalı motosikleti durdurmak istemesiyle başladı. Sürücü, polisten kaçmaya çalışırken İstasyon Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yaptı ve B.D.'nin kullandığı 06 BC 2636 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü A.A. yaralandı ve sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya İlişkin Detaylar
- Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye atmak ve dur ihtarına uymamak suçlarından işlem yapıldı.
- Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.