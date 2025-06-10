Sosyal Medyadan Altın Alımında Büyük Tehlike

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medya üzerinden ziynet eşyası alımlarında mağduriyet yaşanabileceğini belirterek, tüketicilere tanıdıkları kuyumcudan alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Şahin, düğün sezonunun başlamasıyla kuyumculuk sektöründe de hareketlilik yaşandığını söyledi. Yaz döneminde artan düğünlerin ziynet eşyasına talebi artırdığını ifade eden Şahin, bazı kişilerin bu durumu sosyal medyada fırsata çevirdiğini dile getirdi. Türkiye'de uzaktan satış yönteminin altyapısının henüz sağlamlaşmadığını belirten Şahin, fiyatların yükselmesiyle küçük indirimlerin cazip hale geldiğini vurguladı.

Uzaktan Satışta Karşılaşılan Riskler

Şahin, sosyal medyadaki bazı paylaşımların süslü cümlelerle tüketiciyi aldatmaya dönük olduğunu vurgulayarak, uzaktan satışta altın ya da takı eşyası alındığında çeşitli hilelerle karşılaşılabileceğini belirtti. Gramajla oynanabileceğini, ödediğiniz rakamın altında bir gramaj gönderilebileceğini veya ayarıyla oynanabileceğini söyledi. Ayrıca, bileziklerin ya da takıların içine altın olmayan malzemeler katılarak ağırlık ve fiyatın artırılabileceğine dikkat çekti. "Buradaki hileleri sarraflar bile çözemiyor. Uzaktan altın almak çok mantıklı değil." dedi.

Tüketici Hakları ve Güvenli Alışveriş

Uzaktan alışveriş yapılacaksa kurumsal firmalar tercih edilmeli.

Belge olmadan yapılan alışverişlerde hakem heyeti yardımcı olamaz.

Elden ödeme yapılmamalı, fatura alınmalı veya kart üzerinden ödeme yapılmalı.

Kimliği ve adresi belli, muhatap olabilecek firmalardan alışveriş yapılmalı.

Altın alışverişi için kurumsal ve bilinen firmalar tercih edilmeli.



