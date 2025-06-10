HALK TV Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı
HALK TV Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı
TİHEK'ten İBB'ye 150 bin liralık 'rehber köpek' cezası
TİHEK'ten İBB'ye 150 bin liralık 'rehber köpek' cezası
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 14 saat su kesilecek
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 14 saat su kesilecek
Yargıtay'dan Hatalı Estetik Ameliyata Tazminat Kararı
Yargıtay'dan Hatalı Estetik Ameliyata Tazminat Kararı
Bakan Yerlikaya: Hız uyarı levhaları gözden geçirilecek
Bakan Yerlikaya: Hız uyarı levhaları gözden geçirilecek
TÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı
TÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı
Sosyal Medyadan Altın Alımında Büyük Tehlike
Sosyal Medyadan Altın Alımında Büyük Tehlike
Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı
Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da Bayram Denetimlerinde 513 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Bayram Denetimlerinde 513 Kişi Gözaltına Alındı
İşadamı Sari, İBB'ye verdiği 232 milyonluk rüşveti kalem kalem açıkladı
İşadamı Sari, İBB'ye verdiği 232 milyonluk rüşveti kalem kalem açıkladı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Benzine Zam Geliyor: İşte Güncel Fiyatlar
Benzine Zam Geliyor: İşte Güncel Fiyatlar
Sigara İçen Kamu Çalışanlarına Ek Mesai Talebi Gündemde
Sigara İçen Kamu Çalışanlarına Ek Mesai Talebi Gündemde
Aile ve Gençlik Fonu ile Yeni Evleneceklere Büyük Kolaylık
Aile ve Gençlik Fonu ile Yeni Evleneceklere Büyük Kolaylık
Konya'da Narkotik Operasyonlarında 47 Kişi Tutuklandı
Konya'da Narkotik Operasyonlarında 47 Kişi Tutuklandı
Araçların önüne yeşil fren lambası geliyor
Araçların önüne yeşil fren lambası geliyor
600 Bin Kamu İşçisi İçin Zam Teklifi ve Talepler Neler?
600 Bin Kamu İşçisi İçin Zam Teklifi ve Talepler Neler?
Hazine Bakanı Şimşek'ten Yeni Destek Paketleri Açıklaması
Hazine Bakanı Şimşek'ten Yeni Destek Paketleri Açıklaması
Gümrük Operasyonlarında 26 Milyar TL'lik Kaçak Eşya Yakalandı
Gümrük Operasyonlarında 26 Milyar TL'lik Kaçak Eşya Yakalandı
İstanbul'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu
İstanbul'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu
MEB Okullarda Devamsızlık Takibini Sıkılaştırıyor
MEB Okullarda Devamsızlık Takibini Sıkılaştırıyor
Evde Su Tasarrufu İçin 3-7-10 Kuralı ile İsrafı Azaltın
Evde Su Tasarrufu İçin 3-7-10 Kuralı ile İsrafı Azaltın
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar Yükseliyor
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar Yükseliyor
Bakanlıktan uyarı! Sahte yetkili servislere karşı dikkat
Bakanlıktan uyarı! Sahte yetkili servislere karşı dikkat
YKS ve LGS Öncesi Aileler Ne Yapmalı?
YKS ve LGS Öncesi Aileler Ne Yapmalı?
İsrail'in alıkoyduğu Madleen yelkenlisi Usdud Limanı'nda
İsrail'in alıkoyduğu Madleen yelkenlisi Usdud Limanı'nda
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?
Trenler Güneşle Üretilecek: 500 Milyon Liralık Katkı Bekleniyor
Trenler Güneşle Üretilecek: 500 Milyon Liralık Katkı Bekleniyor
Antalya Mermerli Plajı'nda bin TL'lik giriş ücreti tartışması
Antalya Mermerli Plajı'nda bin TL'lik giriş ücreti tartışması
Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bakan Yerlikaya: Hız uyarı levhaları gözden geçirilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı olarak kara yollarımızdaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurduk. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 17:47, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 18:39
Yazdır
Bakan Yerlikaya: Hız uyarı levhaları gözden geçirilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda meydana gelen 3 bin 913 trafik kazasında 44 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı'nda ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi." ifadesini kullanan Bakan Yerlikaya, "Bu kazalarda olay yerinde maalesef 44 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 bin 370 vatandaşımız da yaralandı." bilgisini verdi.

Hayatını kaybeden 44 vatandaşın 54 ayrı trafik kuralı ihlali gerçekleştirdiğini aktaran Yerlikaya, "Bunların yüzde 48,1'i hız ihlali, yüzde 18,5'i şerit izleme, değiştirme, yüzde 14,9'u geçiş önceliği, yüzde 3,7'si dönüş kuralları, yüzde 1,8'i arkadan çarpma ve yüzde 13'ü diğer ihlallerdi." bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarındaki can kayıplarının 18'inin yerleşim yeri içinde, yüzde 26'sının da yerleşim yeri dışında meydana geldiğini belirtti.

Kurban Bayramı tatilinde, 30-35 kilometre aralıklarla radar uygulaması yapılan otoyollarda ölümlü trafik kazalarının çok daha az yaşandığına işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hız sınırı 140 olan otoyollarımızda can kaybı şükürler olsun sıfır. Hız sınırının 130 olduğu otoyollarda ise maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Radar uygulamasının daha seyrek olduğu, hız sınırının 50 ila 80 kilometre arasında değiştiği yerlerde maalesef 22 vatandaşımızı, hız sınırının 90 ila 110 kilometre arasında değiştiği yerlerde ise maalesef 20 vatandaşımızı kaybettik. Ve maalesef hayatını kaybeden 44 vatandaşımızdan 14'ü, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu konumunda olanlardan oluşuyor. İzmir'de meydana gelen ve 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazada sürücünün ehliyetine, 'alkollü araç kullanmaktan' 3 kez işlem yapıldığı, bu nedenle kazanın olduğu tarihte ise sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmış olduğu tespit edildi. Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının her birini tek tek inceliyoruz. Ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağız."

- "Yolcu otobüslerini 3 bin gizli yolcumuz ile denetledik"

Yerlikaya, Bakanlık olarak 30 Mayıs-11 Haziran arasında, "Yolun sonu bayram olsun" diyerek trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdıklarını, amaçlarının tek bir canı dahi trafik kazasında kaybetmemek olduğunu vurguladı.

Bu hedef doğrultusunda 68 bin 829 polis ve jandarma personelinin, ülkenin dört bir yanında, trafik denetimlerini yapmak üzere görev başında olduğunu aktaran Yerlikaya, "Bu süre zarfında 1485 mobil radar ile gece-gündüz hız kontrollerimizi gerçekleştirdik. Dron ve helikopterlerle 6 bin 339 saat havadan denetim yaptık. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsleri 3 bin gizli yolcumuz ile denetledik. 5 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca bir günde ortalama 500 bin 704 aracın yüz yüze denetimi gerçekleşti. 2 bin 688'i otoyollarda, 12 bin 465'i de diğer yollarda olmak üzere günde ortalama 15 bin 153 araca hız nedeniyle cezai işlem uygulandı." bilgisini paylaştı.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı olarak, kara yollarımızdaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurduk. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek." açıklamasını yapan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Trafik denetimlerimizde, yol kontrollerimizde, radar uygulamalarımızda amacımız her zaman söylediğimiz gibi, cezai işlem uygulamak değil, bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Çünkü trafikte kaybettiğimiz her bir can, bir evladın yetim kalması, bir annenin bağrının yanmasıdır. Trafik kurallarına uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bayram demeden, gece gündüz demeden denetimleri aksatmayan sabırla, güler yüzle, fedakarca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatlarımızı, sahada süreci bizzat yöneten valilerimizi ve kaymakamlarımızı tebrik ediyorum."

Yerlikaya, trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber