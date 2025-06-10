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Uzay mühendisi olmak isteyen İlkim'e belediye başkanından hediye

Hatay'da Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda Türkiye 1'incisi olan ve uzay mühendisi olmayı hedefleyen 5'inci sınıf öğrencisi İlkim Bilgili'ye teleskop hediye etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 21:40, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 21:54
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Uzay mühendisi olmak isteyen İlkim'e belediye başkanından hediye

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda Türkiye 1'incisi olan Yayladağı Atatürk Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi İlkim Bilgili'yi makamında ağırladı. Başkan Yalçın, en büyük hayali uzay mühendisi olmak olan İlkim'e teleskop hediye etti. Bilgili'nin Türkiye çapında yaptığı derecenin büyük bir gurur vesilesi olduğunu kaydeden Başkan Yalçın, "Bizleri gururlandıran Yayladağı Atatürk Ortaokulu öğrencimiz İlkim Bilgili'yi gönülden tebrik ediyorum. Bu büyük başarısını ödüllendirmek adına kendisine bir hediye takdim ettik. Uzay mühendisi olma hayaliyle yola çıkan kıymetli evladımıza, hayallerine ilham vermesi temennisiyle bir teleskop armağan ettik. Bu vesileyle, İlkim'in başarısında emeği bulunan başta ailesi ve öğretmenleri olmak üzere tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. İlkim'in azmi ve kararlılığı, ilçemizdeki tüm öğrencilerimize örnek olacaktır. Yayladağı'mızdan böylesine gurur verici haberler almaya devam edeceğiz" dedi.

Başarılı öğrenci de hediyeden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

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