Bir Okuldan Fazlası: Öğrenciler Keman da Çalıyor, Tavuk da Besliyor

Kepez ilçesindeki ortaokulda, müfredat derslerine ek olarak öğrencilerin sanat ve spora ilgi duymaları, temel yaşam becerilerini elde etmeleri, doğayı ve hayvanları tanımaları, tüketmenin yerine üretmenin de tadını yaşamaları için projeler uygulanıyor.

"Okulda Çiftlik Var" Projesi kapsamında bahçesine kümes kurulan okulda öğrenciler, günlük yumurtalarını topladıkları 50'ye yakın tavuğun yanı sıra 2 cüce keçinin de bakımını yapıyor.

Okul bahçesinde, her sınıfa ayrı bir ekim alanının verildiği serada domates, salatalık, biber gibi sebzeler yetiştiren öğrenciler, buradan elde ettikleri ürünlerle öğretmenleri eşliğinde mutfak atölyesinde yöresel yemek yapmayı öğreniyor.

Öğrenciler, bu uygulamayla hem hayvansal hem de tarımsal üretim hakkında bilgi sahibi oluyor.

- Lamba değiştirmeyi de musluk tamir etmeyi de öğreniyorlar

Okuldaki seramik atölyesinde vazo, duvar süsü, testi gibi ürünler yapan öğrenciler, yaşam becerileri atölyesinde damlayan musluğu tamir etme, lamba değiştirme, matkap kullanma gibi basit tamir işlerinin yanı sıra çamaşır ve bulaşık yıkama, ütü yapma gibi temel yaşam becerileri ediniyor.

"Her Öğrenci Bir Enstrüman Çalabilmeli" projesiyle oluşturulan müzik atölyelerinde öğrenciler piyano, keman, ney ve gitar dersleri alıyor.

Öğrencilere robotik kodlama atölyesinde kodlama, 3D çizim, tasarlama, dron yapma ve uçurma, ahşap atölyesinde ise ahşaptan model uçak, oyuncak araba, satranç taşı yapma gibi eğitimler de veriliyor.

Öğrenciler okuldaki kapalı ve açık spor salonlarında futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, karate, tekvando, kick boks eğitimleri alıyor.

- "Öğrenciler üretince çok mutlu oluyorlar"

Okul müdürü Doç. Dr. Yavuz Selim Bayburtlu, okulda 1063 öğrenci ve 81 öğretmen ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Klasik okulların dışına çıkmak amacıyla çeşitli projeler uyguladıklarını dile getiren Bayburtlu, Bakanlığın geliştirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı'nı okulda yoğun bir şekilde uyguladıklarını kaydetti.

Öğrencilere akademik bilginin yanında yaşam becerileri, dil eğitimi ve el becerileri kazandırmak için çeşitli atölyeler kurduklarını anlatan Bayburtlu, şöyle konuştu:

"Atölyelerde çocuklar, yaparak, yaşayarak öğreniyorlar, ürün üretiyorlar. Kütahya'dan özel seramik çamuru getiriyoruz. Her ayın temasına göre öğrenciler bir ürün ortaya koyuyorlar. Seramik fırınında pişirip boyuyorlar. Öğrenciler üretince çok mutlu oluyorlar. Bu okuldaki bütün öğrenciler piyano, keman gibi bir enstrüman çalabiliyorlar. Öğrencilere damlayan musluğun tamirini yapmayı da matkap kullanmayı da yemek pişirmeyi de öğretiyoruz. Çiftlik ve seramız sayesinde öğrencilerin tarımsal üretimi bilmesini, hayvan sevgisiyle yetişmesini amaçlıyoruz."

- "Sabah gelir gelmez tavuk ve keçileri seviyoruz"

Öğrencilerden 13 yaşındaki Berrak Nisa Küçükler, robotik kodlama atölyesini çok sevdiğini söyledi.

Küçükler, serada ürettiği ürünü taze taze yemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Okulumuzu çok seviyoruz. Sabah gelir gelmez tavuk ve keçileri seviyoruz. Gün içerisinde seramik ve ahşap atölyesinde de güzel ürünler yapıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Hiranur Merde de kendisini bazen çiftlikte gibi hissettiğini ifade etti.

En çok tavukların yumurtalarını almayı sevdiğini dile getiren Merde, okuldaki çeşitli atölyelerin de derslere olan motivasyonunu artırdığını anlattı.