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YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında bakanlık bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan adaylar açıklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 23:05, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 23:20
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YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar belli oldu

YLSY kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan adaylar, https://rebus.meb.gov.tr adresinden açıklandı. 2024 YLSY Burs Programı kapsamında, kurum kontenjanlarına yerleşerek belgelerini eksiksiz tamamlayan öğrenciler, yurt dışında resmi burslu olarak lisansüstü öğrenim görmeye hak kazandı.

22 FARKLI ÜLKEDE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRECEKLER

Yurt dışında resmi burslu olarak lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları adına 22 farklı ülkede lisansüstü öğrenim görecek. Resmi burslu öğrencilik hakkı kazanan öğrenciler için öğrenim görecekleri yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içi akademik danışman görevlendirilmesi sağlanacak.

EYLÜL'DE 'VİZYON VE FARKINDALIK EĞİTİMİ' YAPILACAK

2024 YLSY Burs Programı kapsamında resmi burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler için 2025'in Eylül ayında 'Vizyon ve Farkındalık' eğitimleri yapılması planlanıyor.

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1929'dan bu yana yurt dışına gönderiliyor.

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