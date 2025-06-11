Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı

Rapora göre, olayın meydana geldiği havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.

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