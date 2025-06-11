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Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor

Türkiye'yi sarsan Yenidoğan Çetesi vakası sonrası özel hastanelerde köklü değişiklikler kapıda! Takviye gıdalara kurul onayı şartı ve sağlık çalışanlarının hakları için yeni düzenlemeler Meclis'e sunuluyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 07:40, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 07:41
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Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor

Özel hastanelerin denetim mekanizmasını güçlendirecek yeni bir kanun teklifi hazırlanıyor. Yoğun bakım için teyit ve yeni kriterler belirlenecek, sağlıkta çeteleşmenin önüne geçilecek. Son dönemde yaşanan "Yenidoğan Çetesi" skandalı sonrası hükümet, özel sağlık sektöründe köklü değişiklikler öngören bir düzenleme hazırlıyor. Bu düzenleme ile yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin gelir kapısı haline gelmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yeni Kanun Teklifi ve Hedefleri

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; AK Parti'nin üzerinde çalıştığı kanun teklifiyle, özel hastanelerde doğan bebek hastaların ailelerinden para almak için ölümüne dahi sebep olan 112 Acil çalışanları, ambulans şoförleri, doktor ve hemşirelerin usulsüzlüğe kapı açmalarının önüne geçilecek. Özel sağlık kuruluşlarında denetim mekanizmaları güçlendirilecek. Başka hastanelerden ya da mevcut hastane içinde bulunan hastaların yoğun bakıma sevki konusunda yeni kriterler belirlenecek. Yoğun bakımlara teyit sistemi kurulacak.

Sağlık Personeli ve Çalışan Hakları

Özel sektörde yetkin ve nitelikli sağlık personeli bulundurmak için aranan şartlarda önemli değişikliklere gidilecek. Personelin branşı ve aldığı eğitimin yanı sıra görev yaptığı dönem içerisinde gösterdiği performans gibi unsurlar göz önünde bulundurulacak. Kanun teklifiyle bu kuruluşlarda ödenmeyen ücretler, uzun çalışma saatleri ve yıllık izin kullanımında yaşanan sorunlara yönelik çalışan haklarını teminat altına alacak özel bir hüküm eklenecek.

Takviye Gıdalar Kurulu

Teklif kapsamında, son dönemde kullanımı artan ve internet ortamında bile kolayca satılan takviye edici ilaç ve gıda ürünlerinin satışlarına da düzenleme geliyor. Takviye edici ilaç ve gıdaların piyasaya sunulmasından nasıl kullanılacağına kadar olan süreçte kurul onayı aranacak. Sağlık Bakanlığı bünyesinde ya da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ortaklaşa üye vereceği bir kurul oluşturulması planlanıyor. Yeni düzenlemenin yasama yılı tamamlanmadan Meclis'e sunulması bekleniyor.

Yenidoğan Çetesi Olayı

  • Yenidoğan Çetesi vicdansızlığı, CİMER'e 27 Mart 2023'te gelen ihbarla başladı.
  • Yenidoğanları yoğun bakımlara yatırıp bazılarının da ölümüne sebep olarak haksız gelir elde ettikleri iddiasıyla 69 kişi gözaltına alındı.
  • Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 22'si tutuklu 47 sanık hakkında 1.399 sayfalık iddianameyi 28 Ekim'de kabul etti.
  • Sanıkların 10 yıl ila 590 yıl hapsi isteniyor.


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