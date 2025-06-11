Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmektedir.

Rüzgar Durumu

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin edilmektedir.

Uyarılar

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



