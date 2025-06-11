Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu için sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Ayrıca Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmektedir.
Rüzgar Durumu
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin edilmektedir.
Uyarılar
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
- Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.