Yabancılara Yüksek Nikah Ücreti'ne TİHEK'ten Ceza
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), yabancı uyruklulardan yüksek nikah ücreti alınması nedeniyle Nevşehir Belediyesi'ne 204 bin TL ceza uyguladı.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 08:15, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 07:47
Kurul kararında, evlenme hakkının Anayasa'nın 17'nci maddesi ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde korunan temel bir hak olduğu vurgulandı. Kurum, yabancıların Türkçe bilip bilmemesine göre değişen tercümanlık ücretinin aşırı yüksek belirlenmesinin orantısız bir yük oluşturduğunu ve bu durumun dolaylı ayrımcılık oluşturduğunu tespit etti.
Kurul Kararının Detayları
- Ayrımcılık yasağı yalnızca Türk vatandaşları için değil, Türkiye'de ikamet eden yabancılar için de geçerlidir.
- TİHEK, Nevşehir Belediyesi'ni kamu hizmetlerini sunarken eşitlik ilkesine uygun hareket etmeye çağırdı.
- İYİ Partili Nevşehir Belediyesi hakkında 204 bin 285 TL idari para cezası kesildi.