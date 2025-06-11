Yabancılara Yüksek Nikah Ücreti'ne TİHEK'ten Ceza

Kurul kararında, evlenme hakkının Anayasa'nın 17'nci maddesi ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde korunan temel bir hak olduğu vurgulandı. Kurum, yabancıların Türkçe bilip bilmemesine göre değişen tercümanlık ücretinin aşırı yüksek belirlenmesinin orantısız bir yük oluşturduğunu ve bu durumun dolaylı ayrımcılık oluşturduğunu tespit etti.

Kurul Kararının Detayları

Ayrımcılık yasağı yalnızca Türk vatandaşları için değil, Türkiye'de ikamet eden yabancılar için de geçerlidir.

yalnızca Türk vatandaşları için değil, Türkiye'de ikamet eden yabancılar için de geçerlidir. TİHEK, Nevşehir Belediyesi'ni kamu hizmetlerini sunarken eşitlik ilkesine uygun hareket etmeye çağırdı.

kamu hizmetlerini sunarken eşitlik ilkesine uygun hareket etmeye çağırdı. İYİ Partili Nevşehir Belediyesi hakkında 204 bin 285 TL idari para cezası kesildi.

Oğuzhan Ürüşan