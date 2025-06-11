LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği

1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılması beklenen 2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) pazar günü yapılacak. Öğrenciler sınava kendi okullarında değil, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen okullarda girecekler. Sınava iyi hazırlanmak kadar, sınav sırasında uygulanacak bazı taktikler de başarınızı yükseltebilir. Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, LGS sırasında dikkat edilmesi gerekenleri 10 maddede şöyle sıraladı:

LGS Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sınav iki oturumdan oluşuyor. Her iki oturumda da kitapçıkları ve optik formları alır almaz ilk yapılması gereken, kitap baskısında eksik olup olmadığını incelemek, cevap kağıdında yazılı olan TC kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol etmek ve varsa hata sınav görevlilerine bilgi vermektir. Eğer bir hata yoksa kitapçık türü hemen işaretlenmelidir.

Her iki oturumda da kitapçıkları ve optik formları alır almaz ilk yapılması gereken, kitap baskısında eksik olup olmadığını incelemek, cevap kağıdında yazılı olan bilgilerini kontrol etmek ve varsa hata sınav görevlilerine bilgi vermektir. Eğer bir hata yoksa kitapçık türü hemen işaretlenmelidir. Heyecanınızı yatıştırmak için soru çözümüne başlamadan önce birkaç defa derin nefes alarak adrenalin zincirini kırın.

Sınav süresinin tamamını kullanın, erken çıkmayı düşünmeyin. Sınavı hızlı çözüp bitirene herhangi bir ödül verilmiyor, bu yüzden son dakikaya kadar sınav süresini kullanın.

Turlama Tekniğini Kullanın: Bir soruyu iki hamlede çözemezseniz onu işaretleyip geçin, süreniz kalırsa geri dönüp tekrar çözmeye çalışın. Zor sorular daha fazla puan kazandırmayacak, bu yüzden en fazla soruyu çözmeye odaklanın.

Bir soruyu iki hamlede çözemezseniz onu işaretleyip geçin, süreniz kalırsa geri dönüp tekrar çözmeye çalışın. Zor sorular daha fazla puan kazandırmayacak, bu yüzden en fazla soruyu çözmeye odaklanın. Sınav başladığında ilk sorular zor geldiyse turlama taktiğini kullanın. Sorulara hızlıca göz gezdirin, kolay soruları önce çözün. Böylece hem moralinizi yüksek tutmuş hem de heyecanınızı yatıştırmış olursunuz.

Kodlama sırasında kaydırma yapmamaya çok dikkat edin. Atladığınız sorular için cevap kağıdında soruya ufak bir işaret koyun. Böylece geri döndüğünüzde hem soruyu kolay bulur hem de kaydırma riskini en aza indirirsiniz.

Altı çizili ifadelere dikkat: Sorunun tüm cevap şıklarını değerlendirmeden, size doğru gelen ilk şıkkı işaretleme hatasına düşmeyin.

Sorunun tüm cevap şıklarını değerlendirmeden, size doğru gelen ilk şıkkı işaretleme hatasına düşmeyin. Süre sonunda panik olmamak için kodlamayı sona bırakmayın.

Altı çizili ya da vurgulu sözcüklere dikkat edin.

Sayısal derslerde akıldan işlem yapmayın. Kağıda yazarak çözüm yapmak hata yapma ihtimalini düşürür.

Uzun Metinli Sorular İçin Tüyolar

LGS'de öğrencilerin en çok zorlandıkları sorular uzun metinli olanlar. Uzun metinli bir soruyla karşılaşıldığında zor olduğuna dair önyargı oluşabiliyor. Ancak soru metni uzun olursa daha çok ipucu anlamına gelir ve daha kolay çözülebilme olasılığı yüksektir. Paragrafın ana fikrinin çıkarılması için tüm metne hakim olunmalıdır fakat öncelikle ilk ve son cümlenin göz önünde bulundurulması gerekir. Önce soru kökünü okuyun.

İki Şık Arasında Kalırsanız Ne Yapmalı?

Cevap şıklarını elerken eğer iki şıkka indirgeyebilmişseniz bunlardan birini seçmenizde sakınca yoktur. Hızlıca tahminde bulunun ve fikrinizi değiştirmeyin. Yapılan araştırmalar, ilk tahminlerin diğerlerinden daha isabetli olduğunu ortaya koymuştur.

Okuduğunuzu Anlamıyorsanız Panik Yapmayın

Eğer sınavdan koptuğunuzu fark edip okuduğunuzu anlamamaya başlarsanız, 5-10 saniyeliğine kalemi bırakıp gözlerinizi kapatın ve alın ile şakaklarınızı ovun.

CEYDA KARAASLAN