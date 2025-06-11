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Uzak Doğu'dan getirilen yüzlerce ikinci el araç tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Uzak Doğu ülkelerinden gemilerle Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan limanlara getirilen ikinci el araçlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan tırlarla Suriye'ye taşınıyor. Tampon bölgede Suriyeli tüccarlara teslim edilen araçlar, savaşın izlerini silen insanların hayalindeki araç olmak için yola çıkıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 09:08, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 09:47
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Uzak Doğu'dan getirilen yüzlerce ikinci el araç tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam başta olmak üzere Halep gibi nüfus oranının fazla olduğu şehirlere yurt dışından ithal ürünler girmeye başladı. Yıllar sonra Türkiye'den giden ürünler de Suriye'nin her noktasına ulaşmaya başladı. Uzak Doğu ülkeleri olan; Çin ve Güney Kore başta olmak üzere bölgedeki ülkelerde kullanımları sona eren araçlar, gemilerle İskenderun limanına taşınıyor. Gemilerden teslim alınan araçlar, tırlarla Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na taşınıyor ve buradan da tampon bölgede Suriyeli tüccarlara teslim ediliyor. Suriyeli tüccarlar tarafından teslim alınan araçlar, ülkenin çeşitli bölgesinde yaşayan insanların hayallerindeki araçlar olmak için yola çıkıyor. Suriye'ye araç sevkiyatı hızla devam ederken Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tır yoğunluğu sürüyor.

"Araçları İskenderun limanından yüklüyoruz, tampon bölgeye bırakıp geri dönüyoruz"

Her seferde 6 araç taşıdığını ifade eden tır şoförü Aydın Eker, "Ben 27 yıldır tır şoförüyüm. Buraya 2 yıldır araç taşıyorum. Bu araçlar Suriye'de bulunan tampon bölgesine gidiyor. Ayda 3 veya 4 sefer atıyoruz ve her seferde 6 araç götürüyoruz. Araçları tampon bölgesine bırakıp geliyoruz. Savaştan sonra geçişler iyi ve güzel gidiyor. Burada 3 ila 5 gün bekliyoruz. Savaştan önce buraya gelmedim. Bir aydır buraya çalışıyorum. Irak'ta sıfır otoçeker kalmadığı için buraya geldik. Araçları İskenderun limanından yüklüyoruz, buradan da tampon bölgeye bırakıp geri dönüyoruz" dedi.

Araçları İskenderun limanından alarak Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçirdiklerini ifade eden tır şoförü Mehmet Ay, "Ben burada 2 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Buraya ayda 4 sefer geliyorum, araba taşıyoruz. Ayda 3 sefer karşı tarafa gidiyoruz. Bu araçları Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye girdiriyoruz, 4 kilometre ileride tampon bölgeye bırakıp geliyoruz. Araçları İskenderun limanından alıp getiriyoruz. 10 gün içinde 150 araç götürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Buradan ayda ortalama bin 500 araba karşı tarafa gidiyor"

Ayda ortalama bin 500 aracın Suriye'ye gittiğini ifade eden tır şoförü Abdulali Ay, "Ben 22 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Genellikle tırlarla araç taşıyoruz. Önceden inşaat, tente ve gıda malzemeleri taşıyordum. Ayda 4 sefer yapıyoruz. Ayda ortalama bin 500 araba karşı tarafa gidiyor. Geçmiş yıllara göre yoğunluk ağırlaşmış ve artmış. Burada normalde günde bir sefer yapmamız gerekiyorken buraya gelip 5 gün bekliyoruz. Buradan da ortalama 350 ila 400 arasında tır gidiyor" ifadelerini kullandı.

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