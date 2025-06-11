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Bayram tatilinde 6 bin nüfuslu ilçeye 150 bin kişi geldi

Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu tarihi ve turistik ilçesi Amasra'ya 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 31 bin 866 araç giriş yaptı, günübirlik tatilcilerle yaklaşık 150 bin kişi ilçeyi ziyaret etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 10:22, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 10:57
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Amasra Kalesi'nin bulunduğu, Batı Karadeniz'deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde 5 bin yatak kapasiteli otellerin tamamı doldu. Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra'yı günübirlik tatilcilerle birlikte Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti. Bartın Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre; 4 günlük bayram tatili boyunca ilçeye toplam 31 bin 866 araç giriş yaptı.

'AMASRA, BAYRAMDA SINIFI GEÇTİ'

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, "4 günlük bayram tatili oldukça güzel geçti. Özellikle çevre iller ile İstanbul ve Ankara'dan yoğun şekilde ziyaretçi ilçemize geldi. Şirin ilçemize yaklaşık 32 bin araç girişi olurken, 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarımızın tamamı doldu. Yaklaşık 150 bin günübirlik turist ilçemize gelerek, mutlu olarak ayrıldı. Amasra, bayramda sınıfı geçti diyebiliriz, şimdi yaz ayına hazırlıklarımız başladı" dedi.

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