80 yaş üstü hastaların raporları, e-rapor uygulamasıyla evlerinde yenileniyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla 26 Mayıs'ta başlayan uygulama kapsamında, sağlık çalışanları 80 yaş üzeri ve yatağa bağımlı bireyleri evlerinde veya kaldıkları kurumlarda ziyaret ederek sağlık taramalarını gerçekleştiriyor.

Uygulama sayesinde yaşlıların ve yatağa bağımlı kişilerin raporları da bitiş tarihine bir ay kala başvuruya gerek kalmadan otomatik olarak yenileniyor.

Kırklareli'nde sağlık çalışanları, ziyaret ettikleri yaşlıların sağlık taramasını yapıp e-raporlarını düzenliyor.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Enes Güler, evde sağlık hizmetleri ekipleriyle huzurevini ziyaret ederek uygulama hakkında bilgilendirme yaptı.

- "Çok anlamlı çok güzel geri dönüşler alıyoruz"

İl Sağlık Müdürü Cerit, AA muhabirine, uygulama kapsamında sağlık çalışanları olarak huzurevinden hizmet alan yaşlıları sağlık taramasından geçirdiklerini ve hastaneye gelmelerine gerek kalmadan raporlarını düzenlediklerini söyledi.

Sağlık hizmetlerinin yaşlılara daha hızlı ve etkin şekilde sunulduğunu belirten Cerit, bu hizmet ile hastanedeki yoğunluğun da azalacağını dile getirdi.

Cerit, uygulamanın başlamasından itibaren kentte 87 kişiye ulaştıklarını vurgulayarak, "Çok anlamlı, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Devletimizin büyüklüğü, sosyal devlet anlayışıyla her alanda her kesime ulaşma gücünü de bir kez daha sahada ispatlamış oluyoruz." dedi.

- "Yaşlılarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için çalışıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özbaş da huzurevinden hizmet alan yaşlıların daha kaliteli bir yaşam sürmeleri açısından bu çalışmanın önemli olduğunu ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin, 80 yaş üstü vatandaşlar ile huzurevinden hizmet alan yaşlıların ayağına götürüldüğünü aktaran Özbaş, "Yaşlılarımızın en kaliteli, en iyi hizmeti alabilmesi için Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Yaşlılarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Enes Güler de yaşlıları ve yatağa bağımlı bireyleri sık sık ziyaret ederek sağlık hizmetlerinin ulaştırıldığını kaydetti.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi sorumlu hekimi Ecem Pınar Aydın, 80 yaş üstü ve yatağa bağımlı hastaları evlerinde ziyaret ederek, kendilerine hastaneye gelmeden ilaç ve medikal tüm ihtiyaçlarına ulaşabilme imkanı sunduklarını anlattı.

- "Allah razı olsun onlardan"

Huzurevi sakinlerinden 87 yaşındaki Ayşe Gelir ise sağlık hizmetlerinden çok memnun olduğunu belirtti.

Diyaliz hastası olduğunu ifade eden Gelir, "Memnunum. Doktorumuz her hafta geliyor. İlaçlarımız yazılıyor. Her şeyimizi karşılıyorlar. Bu uygulamadan çok memnun oldum. Allah razı olsun onlardan." ifadelerini kullandı.