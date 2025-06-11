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Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in trajik ölümü sonrası hazırlanan bilirkişi raporu, olayın ardındaki ihmalleri ve teknik eksiklikleri gözler önüne serdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 11:23, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 11:26
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Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin olarak, elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporun detaylarını paylaştı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeyrek'in elektrik akımına kapılması sonucu vefat etmesiyle ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. Soruşturmada 1 cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi ve 12 kişinin ifadesine başvuruldu, 2 kişi gözaltına alındı.

Bilirkişi Raporunun Tespitleri

  • Havuz pompa motorunun arızalı olduğu
  • Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı
  • Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu
  • Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu
  • Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu
  • Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı

Bilirkişi raporunda yer alan bu tespitler ışığında soruşturmanın tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Bakan Tunç, Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.


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