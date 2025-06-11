Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin olarak, elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporun detaylarını paylaştı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeyrek'in elektrik akımına kapılması sonucu vefat etmesiyle ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. Soruşturmada 1 cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi ve 12 kişinin ifadesine başvuruldu, 2 kişi gözaltına alındı.

Bilirkişi Raporunun Tespitleri

Havuz pompa motorunun arızalı olduğu

Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı

Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu

Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu

Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu

Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı

Bilirkişi raporunda yer alan bu tespitler ışığında soruşturmanın tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Bakan Tunç, Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.



