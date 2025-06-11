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'Süresi dolan engelli ve ilaç raporları' için yeni uygulama

Sağlık Bakanlığınca, süresi 30 Haziran'da sona erecek olan "engelli ve ilaç raporları"nın yenilenmesi amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 12:10, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 12:14
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'Süresi dolan engelli ve ilaç raporları' için yeni uygulama

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kronik hastalığı olan vatandaşların, daha önce geçerlilik süresi 30 Haziran 2025'e kadar uzatılmış ilaç raporları için 9 aylık, engelli vatandaşların raporları içinse 12 aylık "Rapor Yenileme" takvimi oluşturuldu.

Açıklamada, vatandaşların rapor sürekliliğini sağlamak adına başlatılan "Rapor Yenileme" süreci, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yürütüleceği belirtildi.

Uygulamada önceliğin rapor süresi dolmak üzere olan hastalara verildiği ifade edilen açıklamada, "Öncelikle, rapor süresi dolmak üzere olan hastalar e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilecek. Bu kişilere ait T.C. Kimlik numaraları, Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile paylaşılacak." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hastalara kolaylık sağlanabilmesi için yalnızca 30 Haziran'da raporu sona erecek hastaların erişebileceği özel bir klinik tanımlandığı kaydedilerek, "Rapor Yenileme" kliniğinden yalnızca belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip vatandaşların randevu alabileceği vurgulandı.

- Rapor süresi dolan vatandaşlara SMS gönderilecek

Süresi dolan rapor sahiplerine, kısa mesajla da bilgilendirme yapılacağı vurgulanan açıklamada, mesajda yer verilecek ifadeler şu şekilde aktarıldı:

"Sayın vatandaşımız, süresi 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle sona erecek raporlar için MHRS üzerinden 'Rapor Yenileme' kliniğine randevu oluşturulması gerekmektedir. Randevu alınmadığı takdirde rapor süresi uzatılmayacaktır. Randevu için tıklayınız: https://mhrs.gov.tr/vatandas/"

Açıklamada, tüm hastanelerin, "Rapor Yenileme" kliniği için MHRS'ye özel randevu cetvelleri oluşturacağı, bu cetveller üzerinden 120 güne kadar ileri tarihli randevu planlaması yapılabileceği belirtildi.

Vatandaşların, randevu günü hastanelerde "MHRS Koordinasyon Birimi"ne başvuracağı, bu birimin, başvurunun niteliğine göre yönlendirme yapacağı kaydedilen açıklamada, başvurunun bir engelli raporu için Sağlık Kurulu'na, ilaç raporu içinse ilgili branş kliniğine kayıt ve yönlendirme sağlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, raporların yeniden düzenlenene kadar geçen sürede, mevcut raporlarla işlem yapılabileceği, ancak rapor yenileme dönemi sonunda yenilenmeyen raporlar geçerliliğini kaybedeceğine dikkat çekildi.

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