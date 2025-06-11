51 yaşındaki polis memuru kalbine yenik düştü

Samsun'un Atakum ilçesinde ikamet eden ve Recep Tokur Polis Merkezinde görev yapan 51 yaşındaki Fedai Can, evinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 1 çocuk babası polis memuru, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Meslektaşları son görevini yerine getirdi

Merhum polis memuru için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi. Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından yapılan duaların ardından Can'ın naaşı Alaçam ilçesi Kadıköy Camii'ne uğurlandı. Burada kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Törene; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Milletvekilleri Murat Çan ve Mehmet Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti il başkanları ve polisin meslektaşları katıldı.