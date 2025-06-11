Elon Musk'tan Sürücüsüz Robotaxi Hizmeti İçin Yeni Açıklama
Elon Musk, Tesla'nın sürücüsüz robotaxi hizmetini Austin'de geçici olarak başlatacaklarını açıkladı. Güvenlik önlemleri ön planda tutulacak.
Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, sürücüsüz "robotaxi" hizmetini 22 Haziran'da "geçici olarak" başlatmayı planladıklarını bildirdi. Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, sürücüsüz taksi hizmeti sunan "robotaxi" projesini 22 Haziran'da Texas eyaletinin Austin kentinde başlatmayı hedeflediklerini belirtti. Hizmeti "geçici" olarak nitelendiren Musk, Tesla'nın "güvenlik konusunda aşırı paranoyak davranması" nedeniyle tarihin değişebileceğini kaydetti. ABD basınında yatırımcılar, Wall Street analistleri ve otomobil severlerin sürücüsüz hizmetin piyasaya sürülmesini merakla beklediği aktarıldı. Musk geçen ay CNBC'ye yaptığı açıklamada, taksilerin başta uzaktan izleneceğini ve şehrin en güvenli olduğu düşünülen belirli bölgelerinde "coğrafi olarak sınırlandırılacağını" söylemişti.
Robotaxi Hizmetinin Başlangıcı ve Detayları
- 22 Haziran'da Austin, Texas'ta başlatılması planlanıyor.
- Hizmet başlangıçta "geçici" olacak ve tarih değişebilir.
- Tesla, güvenlik konusunda titiz davranıyor.
- Taksiler ilk etapta uzaktan izlenecek.
- Hizmet, şehrin en güvenli bölgelerinde "coğrafi olarak sınırlandırılacak".
Yatırımcıların ve Analistlerin Beklentileri
Yatırımcılar, Wall Street analistleri ve otomobil severler, sürücüsüz hizmetin piyasaya sürülmesini büyük bir merakla bekliyor. Bu gelişme, otomotiv sektöründe önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor.