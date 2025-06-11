Elon Musk'tan Sürücüsüz Robotaxi Hizmeti İçin Yeni Açıklama

Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, sürücüsüz "robotaxi" hizmetini 22 Haziran'da "geçici olarak" başlatmayı planladıklarını bildirdi. Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, sürücüsüz taksi hizmeti sunan "robotaxi" projesini 22 Haziran'da Texas eyaletinin Austin kentinde başlatmayı hedeflediklerini belirtti. Hizmeti "geçici" olarak nitelendiren Musk, Tesla'nın "güvenlik konusunda aşırı paranoyak davranması" nedeniyle tarihin değişebileceğini kaydetti. ABD basınında yatırımcılar, Wall Street analistleri ve otomobil severlerin sürücüsüz hizmetin piyasaya sürülmesini merakla beklediği aktarıldı. Musk geçen ay CNBC'ye yaptığı açıklamada, taksilerin başta uzaktan izleneceğini ve şehrin en güvenli olduğu düşünülen belirli bölgelerinde "coğrafi olarak sınırlandırılacağını" söylemişti.

Robotaxi Hizmetinin Başlangıcı ve Detayları

22 Haziran 'da Austin, Texas'ta başlatılması planlanıyor.

'da Austin, Texas'ta başlatılması planlanıyor. Hizmet başlangıçta "geçici" olacak ve tarih değişebilir.

Tesla, güvenlik konusunda titiz davranıyor.

Taksiler ilk etapta uzaktan izlenecek.

Hizmet, şehrin en güvenli bölgelerinde "coğrafi olarak sınırlandırılacak".

Yatırımcıların ve Analistlerin Beklentileri

Yatırımcılar, Wall Street analistleri ve otomobil severler, sürücüsüz hizmetin piyasaya sürülmesini büyük bir merakla bekliyor. Bu gelişme, otomotiv sektöründe önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor.



