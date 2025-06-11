İzmir'de Terör Propagandası Yapan 5 Kişi Gözaltında
İzmir'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon jandarma ekiplerince düzenlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 16:21, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 16:11
İzmir'de sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları öne sürülen 6 zanlıya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, diğer zanlının yurt dışında olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Operasyonun Detayları
- Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 6 zanlı tespit edildi.
- Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
- Bir zanlının ise yurt dışında olduğu ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Gözaltı ve Soruşturma Süreci
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma işlemleri devam etmektedir. Yetkililer, sosyal medya üzerinden yapılan terör propagandalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulamaktadır.