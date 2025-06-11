İzmir'de Terör Propagandası Yapan 5 Kişi Gözaltında

İzmir'de sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları öne sürülen 6 zanlıya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, diğer zanlının yurt dışında olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyonun Detayları

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 6 zanlı tespit edildi.

tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Bir zanlının ise yurt dışında olduğu ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gözaltı ve Soruşturma Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma işlemleri devam etmektedir. Yetkililer, sosyal medya üzerinden yapılan terör propagandalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulamaktadır.



