ROKETSAN'dan Endonezya'da iki yeni sözleşme

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı
Bakanlıktan iş güvenliği denetimi! iki ürün yasaklandı
Bakanlıktan iş güvenliği denetimi! iki ürün yasaklandı
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı
Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı
Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Kene Yoğunluğu Yükseldi mi?
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Kene Yoğunluğu Yükseldi mi?
Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?
Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor
Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı
YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar belli oldu
YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar belli oldu
Bir Okuldan Fazlası: Öğrenciler Keman da Çalıyor, Tavuk da Besliyor
Bir Okuldan Fazlası: Öğrenciler Keman da Çalıyor, Tavuk da Besliyor
Cevdet Yılmaz: Refah Artışı Aldatıcı Değil, Kalıcı Olacak
Cevdet Yılmaz: Refah Artışı Aldatıcı Değil, Kalıcı Olacak
Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında ön rapor hazır
Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında ön rapor hazır
HALK TV Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı
HALK TV Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı
TİHEK'ten İBB'ye 150 bin liralık 'rehber köpek' cezası
TİHEK'ten İBB'ye 150 bin liralık 'rehber köpek' cezası
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 14 saat su kesilecek
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 14 saat su kesilecek
Yargıtay'dan Hatalı Estetik Ameliyata Tazminat Kararı
Yargıtay'dan Hatalı Estetik Ameliyata Tazminat Kararı
Bakan Yerlikaya: Hız uyarı levhaları gözden geçirilecek
Bakan Yerlikaya: Hız uyarı levhaları gözden geçirilecek
TÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı
TÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

ROKETSAN'dan Endonezya'da iki yeni sözleşme

ROKETSAN, Endonezya'da gerçekleştirilen ve Güneydoğu Asya'nın en büyük savunma sanayi fuarlarından biri olan INDO Defence 2025'te imzaladığı iki sözleşmeyle Endonezya ile savunma sanayi alanındaki iş birliğini güçlendirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 16:41, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 16:42
Yazdır
ROKETSAN'dan Endonezya'da iki yeni sözleşme

ROKETSAN açıklamasına göre, bölgesel ve küresel düzeyde birçok sektör oyuncusunu bir araya getiren INDO Defence fuarı, Endonezya'nın Cakarta şehrinde kapılarını açtı.

Şirket, son teknolojiye sahip hava, kara ve deniz savunmasına yönelik birçok sistemiyle fuarda yerini aldı.

Fuarda, ROKETSAN ve PT Republik Defence Indonesia (RDI) arasındaki stratejik uyumu ve teknoloji transferi, kabiliyet gelişimi ve bölgesel güvenlik alanlarındaki ortak vizyonu pekiştiren iki yeni anlaşma yapıldı.

Düzenlenen imza töreninde ilk olarak ROKETSAN ve PT RDI arasında ATMACA gemisavar füzesi ile ATMACA silah sisteminin tedarikini kapsayan sözleşmeye imzalar atıldı. Türkiye ve Endonezya arasındaki savunma iş birliğini güçlendiren bu sözleşme ile ROKETSAN, Endonezya'nın deniz gücü modernizasyonuna sağladığı katkıyı daha da artırdı.

ROKETSAN ve PT RDI arasındaki ikinci imza ise taraflar arasında kurulması planlanan Ortak Girişim Anlaşması (JVA) kapsamında atıldı. Bu girişim ile taraflar, füze teknolojilerinin montajı, yerli üretimi ve sürdürülebilirliğine yönelik Endonezya'da yerel yetkinliklerin geliştirilmesini ve uzun vadede ülkenin savunma sanayisinde dışa bağımlılığın azaltılmasını hedefliyor.

"Uzun vadeli sanayi iş birliklerinin temellerini atmaktan büyük gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, imzalanan sözleşmelerin, PT RDI ile olan iş birliklerinin ne kadar güçlü bir şekilde ilerlediğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Endonezya'nın savunma modernizasyonuna katkı sağlamaktan ve uzun vadeli sanayi iş birliklerinin temellerini atmaktan büyük gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Gelecek dönemde de dost ve müttefik ülke Endonezya ile savunma sanayisindeki iş birliklerini güçlendirerek Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında temsil etmeye devam edeceklerini aktaran İkinci, "Türkiye'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olan Endonezya'nın ev sahipliği yaptığı bu fuarda, her biri dünyadaki rakiplerinden performans olarak önde olan ve sahada başarısını kanıtlamış sistemlerimizle bayrağımızı dalgalandırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli ekibi ile Endonezya'da bulunan ROKETSAN, fuarda SİHA mühimmatlarından MAM-C, MAM-L IIR, MAM-T ve İHA-230 havadan karaya balistik süpersonik füzesini, tanksavar sistemlerinden KARAOK kısa menzilli tanksavar silahı, OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ve L-UMTAS lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar silah sistemini, hava savunma sistemlerinden SUNGUR hava savunma füzesini, HİSAR-O hava savunma füzesini, SİPER uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemini, LEVENT yakın hava savunma sistemi ve füzesi ile Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'ni (MİDLAS) sergiliyor.

Bunların yanı sıra ÇAKIR seyir füzesi, ATMACA gemisavar füzesi, TRG-122 füzesi, TRLG-230 füzesi, TRG-300 füzesi, BORA füzesi, TEBER güdüm kiti ve BARBAROS kıyı savunma sistemi de ROKETSAN'ın sergilediği ürünler arasında yer alıyor.

Fuar 14 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber