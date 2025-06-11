Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasına başlandı

Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Çınar Diril, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuklu sanık Barış Ayata'nın katıldığı duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmaya Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile babası Andrea Minguzzi ise gelmedi.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Barış Ayata, sosyal medya üzerinden sanıklarla ilgili yaptığı paylaşımlarının doğru olduğunu belirterek, "Olaylar üzerinden bilgim yoktu. Olayı yanlış anladığım için yazdım. Sanıklarla bizzat bağlantım yoktur. Suçu ve suçluyu kesinlikle desteklemiyorum. Olayın başını ve ayrıntılarını bilmiyordum. Ayrıntıları bilmeden paylaşım yaptım. Olayın ayrıntılarını yakalandıktan sonra öğrendim. Olayın ciddiyetini bu şekilde anladım. Ben katilleri lanetliyorum. Mattia'nın anne ve babasından özür dilerim. Çok pişmanım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Çınar Diril ise hakaret içerikli mesajları atan profildeki fotoğrafın kendisine ait olduğunu belirterek, suçu kendisinin işlemediğini, olayla alakasının olmadığını savundu.

İsmi ve soyadı kullanılarak sahte hesaplar açıldığını iddia eden Diril, "Oyun sunucum var. Bu oyun sunucusu Türkiye'nin en büyük dördüncü sunucusudur. 65 bin kişiye varan oyuncum var. Rakiplerim oyun şifrelerimi ve bilgilerimi istiyor. Vermeyince beni tehdit ediyorlar. Rakiplerim bu şekilde asılsız ihbarlar yapıyorlar. Sürekli bunlarla uğraşıyorum. Suçsuzum. Ailenin acısı yanında benim mağduriyetimin yanında hiçbir şeydir" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan, duruşma salonunun önünde ve koridorda polislerce güvenlik önlemi alındı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta öldüğü anımsatılarak, Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin müşteki olarak yer aldığı belirtiliyor.

Maktulün ölümünün ardından sanık Barış Ayata'nın bir sosyal medya hesabından müştekilere yönelik paylaşım yaparak, korku yarattığı vurgulanan iddianamede, müştekilere yönelik, hakaret ve tehdit içerikli mesajların sanık Çınar Diril tarafından satın alınan bir sosyal medya uygulaması üzerinden atıldığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Barış Ayata'nın "birden fazla kişi ile birlikte tehdit" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıldan 7 yıla, Çınar Diril'in ise "birden fazla kişi ile birlikte tehdit" ve "hakaret" suçundan 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.