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Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 4,5 yıla kadar hapsi istenen Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 17 Haziran'a ertelendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 17:30, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 17:27
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Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı

İstanbul 18'inci Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'de yapılan duruşmada, tutuklu sanık Ümit Özdağ ile avukatları hazır bulundu.

Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı. Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.

Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca belli haklardan yoksun bırakılması da istendi.

Bir sonraki duruşma 17 Haziran'a ertelendi

Kararını açıklayan mahkeme Özdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi, bir sonraki duruşma 17 Haziran'a ertelendi.

21 Ocak'ta tutuklanan Özdağ hakkında hazırlanan iddianamede, sosyal medya paylaşımlarının kışkırtıcı ifadeler içerdiği belirtilmişti.

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