Şanlıurfa'da cadde ortasında silahlı bıçaklı kavga

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada, Basil Suud ve Mustafa Soud bıçakla, Abdullah Suud silahla yaralandı.

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