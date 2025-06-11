Şanlıurfa'da cadde ortasında silahlı bıçaklı kavga
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 18:47, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 18:48
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesi'nde Suriye uyruklu aileler arasında çıkan tartışma, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada, Basil Suud ve Mustafa Soud bıçakla, Abdullah Suud silahla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatırken mahallede güvenlik önlemi aldı.