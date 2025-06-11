Öğretmen Adaylarından Ek Atama ve Kontenjan Talebi

2024 KPSS puanlarıyla ek atama bekleyen öğretmen adayı anneler ve çocukları, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ziyaret ederek ek kontenjan taleplerini dile getirdi. Sınava hazırlanırken yaşadıkları zorlukları, ailelerinin ve çevrelerinin beklentilerini ifade eden öğretmen adayları, bu yıl açıklanan 15 bin atamada bazı branşlar için açıklanan kontenjanın geçmiş yıllarla kıyaslandığında dağılımın yetersiz ve dengesiz gerçekleştiğini belirtti.

Atama kontenjanlarındaki bu beklenmedik dağılım sebebiyle Türkiye derecesi yapmış arkadaşlarının dahi atanma imkanı kalmadığını vurgulayan öğretmen adayları, yaklaşık bir ay sonra yapılacak MEB-AGS'nin içeriğinin KPSS'den farklı olacağından ikinci bir mağduriyet yaşamaktan endişe ettiklerini dile getirdi.

Ali Yalçın'ın Açıklamaları

Genel Başkan Ali Yalçın, bugüne kadar atanmayı bekleyen öğretmenlerin seslerini duyurmak için düzenledikleri tüm etkinliklere destek olduklarını belirterek, "Öğretmen açığını tamamlamış, öğretmensiz bir sınıfı kalmamış Türkiye bizim hem hayalimiz hem hedefimiz." dedi.

Öğretmen Adaylarının Talepleri

Toplamda açıklanan 25 bin atama kontenjanının tamamının kullanılması

Milli Eğitim Akademisi'ne ayrıca kontenjan ayrılması

Ali Yalçın, bu talepleri haklı ve makul bulduklarını, atanmayı bekleyen öğretmenlerin kontenjan dağılımı sebebiyle yaşadıkları sıkıntıyı gördüklerini ve bu sıkıntının aşılması için her platformda onların sesi ve sözcüsü olmaya devam edeceklerini ifade etti.



