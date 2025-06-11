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Hakan Fidan ve Suudi Bakan Gazze Ateşkesi İçin Görüştü

Hakan Fidan ve Suudi mevkidaşı Bin Ferhan, Gazze'deki ateşkes çabalarını ve İİT toplantısı hazırlıklarını telefonda değerlendirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 20:01, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 20:02
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Hakan Fidan ve Suudi Bakan Gazze Ateşkesi İçin Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Gazze'deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar ele alındı. İki bakan, bölgedeki gelişmeleri ve barışın sağlanması için atılabilecek adımları detaylı şekilde değerlendirdi. Ayrıca, Filistin ile ilgili önümüzdeki dönemde yapılacak toplantılar ve iş birliği imkanları da masaya yatırıldı. Görüşmede, uluslararası toplumun Gazze'deki insani duruma dikkat çekmesi ve çözüm yolları üzerinde durulması gerektiği vurgulandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı Hazırlıkları

Görüşmede ayrıca, 21-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı. Bu önemli toplantının, Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınacağı bir platform olması bekleniyor.

Görüşmenin Öne Çıkan Başlıkları

  • Gazze'deki insani durum
  • Ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar
  • Filistin ile ilgili yapılacak uluslararası toplantılar
  • İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı hazırlıkları

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