Gazze'de İsrail Saldırılarında 73 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 57'si yardım bekleyenler olmak üzere 73 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, açlıkla mücadele eden Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere sabah saatlerinde ateş açtığı belirtildi. Saldırı sonucunda en az 57 Filistinli yaşamını yitirirken, 363 kişi yaralandı.

Saldırılarda Yaşanan Kayıplar

27 Mayıs'tan bu yana yardım dağıtım bölgelerinde şehit düşerek hastanelere ulaşanların toplam sayısı 224 oldu.

yardım dağıtım bölgelerinde şehit düşerek hastanelere ulaşanların toplam sayısı oldu. Yaralı sayısı ise 1858 'e ulaştı.

'e ulaştı. Sivil savunma ekipleri, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden 11 Filistinlinin cenazesini enkaz altından çıkardı.

cenazesini enkaz altından çıkardı. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen saldırıda 2 Filistinli öldü.

kentinde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen saldırıda öldü. Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı bir bölgeye yapılan bombalı saldırıda ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Son Durum

Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle sivil kayıplar artarken, yardım bekleyenlerin hedef alınması insani krizi daha da derinleştiriyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, saldırıların başladığı tarihten bu yana hem ölü hem de yaralı sayısı hızla yükseliyor. Sivil savunma ekipleri ise enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.



