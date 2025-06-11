Yozgat'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Olay yerine sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Ş.Ş. yaralandı.

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