Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri

Son deprem Sivas'ta kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Gürün merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri internet siteleri üzerinden paylaştı. Son depremler listesinde İstanbul'da devam eden artçılar dikkat çekti. Özellikle son günlerde yaşanan depremler, vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. Depremlerin ardından yetkililer, gelişmeleri anlık olarak paylaşmaya devam ediyor.

İstanbul'da Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

İstanbul'da gece yarısı meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, internet siteleri üzerinden son gelişmeleri dakika dakika paylaştı. Bir korkutan haber de Sivas'tan geldi.

Sivas Gürün'de Deprem

Kandilli Rasathanesi, Sivas'ta saat 06:03 sularında bir deprem olduğunu duyurdu. Gürün merkezli sarsıntının şiddeti 3 olarak açıklandı. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Hisseden bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, olumsuz bir durum yaşanmadı.

Marmara Denizi'nde Gece Yarısı Depremi

Dün gece saat 02.33 'te Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

'te Marmara Denizi'nde meydana geldi. Sarsıntı sonrası bölgede büyük bir deprem endişesi yaşandı.

Büyükçekmece ve Silivri'de hissedilen çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Olumsuz bir durum yaşanmadı.

Son depremlerle ilgili gelişmeler, yetkililer tarafından yakından takip edilmekte ve vatandaşlara anlık olarak duyurulmaktadır.



