Park Halindeki Otomobilde 1 Kişiyi Öldüren Zanlılar Yakalandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlılar F.Ü. ile yabancı uyruklu A.A'yı saklandıkları adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 17:44, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 17:45
Barış Y'ye (34), Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda park halindeki 01 AGE 380 plakalı otomobiline bindiği sırada motosikletli iki kişi tabancayla ateş açıp kaçtı.
Barış Y, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Barış Y, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri delil toplama çalışması yaptı.
Polis, kaçan zanlılar F.Ü. ile yabancı uyruklu A.A'yı saklandıkları adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.