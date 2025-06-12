Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangın, gece saatlerinde büyük paniğe yol açtı. Otelin bodrum katında başlayan yangın, kısa sürede yoğun duman oluşturdu ve üst katlarda kalan turistlerin mahsur kalmasına neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaklaşık 622 turist güvenli bir şekilde tahliye edilirken, dumandan etkilenen 3 turist hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor.

Yangının Çıkış Sebebi ve İlk Müdahale

Yangın, otelin bodrum katındaki hamam-sauna bölümünde, yıkama ve kurutma makinelerinin bulunduğu alanda başladı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden çalışanlar, hemen yetkililere haber verdi.

Müdahale Eden Ekipler ve Tahliye Süreci

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Birimi

Payallar, İncekum, Manavgat ve Gazipaşa itfaiye istasyonlarından ekipler

Toplamda 10 itfaiye aracı ve 40 personel

ve Alanya Belediyesine bağlı sulama tankeri

Ekipler, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan turistleri kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda içeride bulunan tüm turistler güvenli şekilde tahliye edildi.

Dumandan Etkilenenler ve Sağlık Müdahalesi

Astım hastası 3 turist , olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen diğer kişilere ise otel çevresinde konuşlandırılan ambulanslarda ilk müdahale yapıldı.

Tahliye Sonrası ve Konaklama Düzenlemeleri

Tahliye edilen turistlerin bir kısmı otelin havuz kenarındaki şezlonglarda beklemeyi tercih etti. Diğer turistler ise civardaki otellere veya minibüs ve otobüslerle farklı otellere yerleştirildi. İtfaiye ekipleri, yangının ardından otelin hamam bölgesinde soğutma çalışması yaparken, diğer ekipler ise odaları tek tek kontrol ederek içeride mahsur kalan başka kişi olup olmadığını araştırdı.



