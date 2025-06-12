Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Zayıflamak İçin Bitki Çayı Tüketti, Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu
Zayıflamak İçin Bitki Çayı Tüketti, Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Ferdi Zeyrek'in Ölümünde Soruşturma Derinleşiyor: 2 Kişi Serbest
Ferdi Zeyrek'in Ölümünde Soruşturma Derinleşiyor: 2 Kişi Serbest
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Mesleki Çalışma Programı Haziran Dönemi Detayları Açıklandı
Mesleki Çalışma Programı Haziran Dönemi Detayları Açıklandı
THY 5 ayda 34 milyon yolcuyu misafir etti
THY 5 ayda 34 milyon yolcuyu misafir etti
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı
Bakanlıktan iş güvenliği denetimi! iki ürün yasaklandı
Bakanlıktan iş güvenliği denetimi! iki ürün yasaklandı
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı
Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı
Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Kene Yoğunluğu Yükseldi mi?
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Kene Yoğunluğu Yükseldi mi?
Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?
Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kamuda sigorta dönüşümü tamam

Kamuda Türkiye Varlık Fonu'nun başlattığı sigorta ve emeklilik şirketlerinin satın alma ve birleşme süreci tamamlandı. 6,9 milyarlık Özel Sektör Tahvili kullanan TVF borcun tamamını önceki gün ödedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 07:39, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 07:49
Yazdır
Kamuda sigorta dönüşümü tamam

Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin satın alınarak Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çatısı altında birleştirilmesiyle başlattığı kapsamlı dönüşüm sürecinin son aşaması olan finansman geri ödemesini de başarıyla tamamladı.

6 ŞİRKET TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDI

TVF'den yapılan açıklamada, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonu doğrultusunda 2020 yılında, Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik ile Ziraat Hayat ve Emeklilik şirketlerinin paylarını 3 kamu bankasından bedelini ödeyerek devralmış, bu şirketleri Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik markaları altında birleştirerek sektörde güçlü ve entegre bir yapı oluşturmuştu.

YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞARIYLA SONLANDI

Satın alma süreci kapsamında 6,4 milyar TL tutarında Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ile sağlanan finansman vaktinden önce geri ödenerek, 2022 yıl sonunda TVF tarafından ihraç edilen 6,9 milyar TL tutarındaki Özel Sektör Tahvili (ÖST) ile yeniden yapılandırılmıştı. 10 Haziran itibarıyla, söz konusu 6,9 milyar TL tutarındaki ÖST'nin geri ödemesi tamamlanarak, kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında toplanmasına yönelik finansman süreci başarıyla tamamlandı.

TÜRKİYE SİGORTA'NIN DEĞERİ 2,1 MİLYAR $

Türkiye Varlık Fonu'nun 2020 yılında başlattığı dönüşüm süreci, sadece bir yapılandırma değil aynı zamanda bankacılık dışı finansal sektörün geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen önemli bir katma değer üretimi örneği oluşturuyor. Türkiye Sigorta bu süreçte gösterdiği üstün performansla sektördeki borsada işlem gören en değerli ve en yüksek karlılığa ulaşan sigorta şirketi konumuna geldi. Prim üretiminde yüzde 15,5 pazar payı ile sektör liderliğini sürdüren Türkiye Sigorta'nın hisselerinin yüzde 19'luk bölümü Borsa İstanbul'da işlem görüyor ve güncel piyasa değeri 2,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. TVF'nin yaklaşık 285 milyon dolar karşılığında satın aldığı yüzde 81'lik payların bugünkü değeri 1,7 milyar dolara ulaşırken, böylece satın alma kararının oluşturduğu ekonomik değer de somut biçimde ortaya çıkıyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber