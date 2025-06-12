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Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bazı bölgelerde ise yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 07:53, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 07:55
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Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Şanlıurfa ve Kilis'te hava sıcaklığının 41, Diyarbakır'da ise 39 dereceye çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bildirildi. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ve Eskişehir'in doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Rüzgar Durumu

Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgarlar bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde ise güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli rüzgarlar esmesi öngörülüyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

  • Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu.
  • Ege: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Akdeniz: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu; Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
  • İç Anadolu: Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu; Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir'in doğusu ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunda yerel sağanak yağış bekleniyor.
  • Batı Karadeniz: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Doğu Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu; bölgenin kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
  • Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu; kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 41 derece, Diyarbakır'da ise 39 dereceye ulaşacak.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları öneriliyor. Ayrıca ani sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor.


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