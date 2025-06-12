Kırmızı Bültenle Aranan 5 Suçlu Türkiye'ye Getirildi

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç. ile ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y. isimli şahıslar, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Bu gelişme, suçluların uluslararası iş birliğiyle yakalanmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 5 suçlunun daha ülkeye getirildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, "Bizden Kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 369 suçlunun ülkemize iadesini sağladık." ifadelerini kullandı.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya, operasyonların Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü bildirdi. Bu tür operasyonlar, suçluların adalete teslim edilmesinde uluslararası iş birliğinin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Yakalanan Şahıslar

A.A.Y.

A.D.

O.Ç.

İ.K.

G.Y.

Bu operasyonlarla birlikte, Türkiye'nin suçluların iadesi konusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğü bir kez daha vurgulandı.



