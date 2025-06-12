Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltında
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 08:58, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 08:59
Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Operasyonda Ele Geçirilenler
- 505 mililitre likit esrar
- 3 ruhsatsız tabanca
- 1 pompalı tüfek
- 10,49 gram sentetik uyuşturucu
- 13 sentetik ecza hapı
- 0,77 gram kokain
- 27 tabanca fişeği
Gözaltına Alınanlar
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.