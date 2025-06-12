Çeşme'de lastik botla denize açılan 42 göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesinde lastik botla denize açılan 1'i çocuk 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 09:10, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 09:11
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.
ARALARINDA ÇOCUK DA VARDI
Ekipler lastik bottaki 1'i çocuk 42 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.