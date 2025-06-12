Kripto Varlık Hizmetlerinde Uzaktan Kimlik Tespiti Düzenlemesi

Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Zayıflamak İçin Bitki Çayı Tüketti, Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu
Zayıflamak İçin Bitki Çayı Tüketti, Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Ferdi Zeyrek'in Ölümünde Soruşturma Derinleşiyor: 2 Kişi Serbest
Ferdi Zeyrek'in Ölümünde Soruşturma Derinleşiyor: 2 Kişi Serbest
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Mesleki Çalışma Programı Haziran Dönemi Detayları Açıklandı
Mesleki Çalışma Programı Haziran Dönemi Detayları Açıklandı
THY 5 ayda 34 milyon yolcuyu misafir etti
THY 5 ayda 34 milyon yolcuyu misafir etti
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı
Bakanlıktan iş güvenliği denetimi! iki ürün yasaklandı
Bakanlıktan iş güvenliği denetimi! iki ürün yasaklandı
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı
Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı
Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Kene Yoğunluğu Yükseldi mi?
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Kene Yoğunluğu Yükseldi mi?
Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?
Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kripto Varlık Hizmetlerinde Uzaktan Kimlik Tespiti Düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için uzaktan kimlik tespiti düzenlemesini yürürlüğe aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 09:39, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 09:35
Yazdır
Kripto Varlık Hizmetlerinde Uzaktan Kimlik Tespiti Düzenlemesi

Kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespitine dair düzenleme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle birlikte, "sermaye piyasası işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti" başlığı, "sermaye piyasası ve kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti" olarak değiştirildi.

Uzaktan Kimlik Tespiti Düzenlemesi

Bu kapsamda geçici olan aşağıdaki madde kalıcı hale getirildi:

  • Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir.
  • Kimlik tespiti kapsamında alınan adres ile kimlik bilgilerinden ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı vasıtasıyla doğrulanır.

Düzenlemenin Önemi

Bu değişiklikle birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşterileriyle sürekli iş ilişkisi kurarken uzaktan kimlik tespiti yapabilmeleri ve bu bilgilerin resmi veri tabanları üzerinden doğrulanması zorunlu hale gelmiştir. Böylece hem finansal güvenlik artırılmış hem de dijital işlemlerde şeffaflık sağlanmıştır.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber