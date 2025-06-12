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Afyon Sucuğu Avrupa Birliği'nden Tescil Kazandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyon sucuğunun AB'den coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı. Türkiye'nin tescilli ürün sayısı arttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 09:52, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 09:54
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Afyon Sucuğu Avrupa Birliği'nden Tescil Kazandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyon sucuğunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB'den coğrafi işaret tescili alan 35'inci ürünün Afyon sucuğu olduğunu belirtti. "Afyonkarahisar'dan AB'ye lezzetli bir imza daha. Afyon pastırmasından sonra şimdi de Afyon sucuğu, AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünümüz oldu. Üreticimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu gururu hep birlikte paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB'den Coğrafi İşaret Tescili Alan Ürünleri

  • Gaziantep baklavası
  • Aydın inciri
  • Malatya kayısısı
  • Aydın kestanesi
  • Milas zeytinyağı
  • Bayramiç beyazı
  • Taşköprü sarımsağı
  • Giresun tombul fındığı
  • Antakya künefesi
  • Suruç narı
  • Çağlayancerit cevizi
  • Gemlik zeytini
  • Edremit zeytinyağı
  • Milas yağlı zeytini
  • Ayaş domatesi
  • Maraş tarhanası
  • Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini
  • Ezine peyniri
  • Safranbolu safranı
  • Aydın memecik zeytinyağı
  • Araban sarımsağı
  • Osmaniye yer fıstığı
  • Bingöl balı
  • Bursa şeftalisi
  • Hüyük çileği
  • Bursa siyah inciri
  • Söke pamuğu
  • Manisa mesir macunu
  • Gaziantep menengiç kahvesi
  • Silifke yoğurdu
  • Aydın memecik zeytini
  • Erzincan tulum peyniri
  • Aydın çam fıstığı
  • Afyon pastırması
  • Afyon sucuğu


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