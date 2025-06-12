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Bakanlıktan Hava Kirliliğine Sıkı Takip: 53 Tesise Rekor Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sanayi tesislerinin baca çıkışlarını anlık takip eden Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi aracılığıyla Mayıs ayında hava kirliliğine neden oldukları belirlenen 53 tesise toplamda 38 milyon 114 bin 589 TL ceza uyguladı. Denetimlerin her alanda artırılacağını belirten Bakan Kurum, "Hava kirliliğiyle mücadelede taviz vermiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 17:25, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 17:25
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Bakanlıktan Hava Kirliliğine Sıkı Takip: 53 Tesise Rekor Ceza

Bakanlık, ülke genelinde çevre kirliliğine sebep olan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Sahada yapılan periyodik denetimlerin yanı sıra, Sürekli İzleme Merkezi (SİM) vasıtasıyla Türkiye genelindeki 414 sanayi tesisi ve 802 bacadaki emisyon değerleri, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) ile 7 gün 24 saat anlık olarak takip ediliyor.

Sınır Aşımları Anında Bildiriliyor

Tesis ve bacalardan atmosfere salınan kirletici gazlar ile partikül maddeler anlık ve kesintisiz olarak ölçülüp kaydediliyor. Yasal sınır aşımları bu sistem sayesinde anında Sürekli İzleme Merkezi'ne rapor ediliyor. Sürekli İzleme Merkezi'ne iletilen baca gazı emisyon değerlerinin incelenmesi sonucu, Mayıs ayında hava kirliliğine neden oldukları tespit edilen 53 tesise, 38 milyon 114 bin 589 lira ceza uygulandı.

Bakan Kurum'dan Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevremizi korumak için gece gündüz çalışıyor, hava kirliliğiyle mücadelede taviz vermiyoruz. Kurallara uymayan sanayi tesislerine gerekli cezaları uyguladık. Denetimlerimizi her alanda artıracağız. Halkımızın sağlığı ve doğamız için mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Denetimler ve Yeşil Dönüşüm Hedefi

  • Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi kurma zorunluluğu bulunmayan sanayi tesisleri de periyodik denetimlerle takip ediliyor.
  • Bakanlık, yeşil dönüşüm hedefi doğrultusunda çevre dostu üretimi teşvik ederken, çevreyi korumak için de denetimlerine devam ediyor.


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