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MSB: Teslim olan terörist sayısında artış var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var. Bizim de arama tarama, mağara temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 16:14, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 16:17
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MSB: Teslim olan terörist sayısında artış var

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Türkiye'nin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalıştığını, tüm risk ve tehdit unsurlarına karşı mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Tuğamiral Aktürk, "Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir" dedi.

'275 KİLOMETRE TÜNEL İMHA EDİLDİ'

Hudut güvenliğinin Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde sağlandığını vurgulayan Aktürk, 112'si son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 bin 559 kişinin yakalandığını kaydetti. Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada engellenen 1634 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 37 bin 637 olmuştur. Yine bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 87 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 8 Ocak'ta başlayan tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 151, Menbiç bölgesinde 124 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'GEMİYE MÜDAHALE ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİDİR'

Tuğamiral Aktürk, İsrail yönetiminin 614 gündür Gazze'ye keyfi ve hukuksuz saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "İsrail yönetimi, insani yardımların ulaşmasına da engel olmaya devam etmektedir. İçinde vatandaşlarımızın da bulunduğu ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 'Madleen' adlı gemiye İsrail'in uluslararası sularda müdahale etmesi, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail hükümetini bir kez daha en kısa zamanda Gazze'de ateşkese razı olmaya, Batı Şeria'ya yönelik baskılarına son vermeye ve Filistin halkına insani yardımların ulaştırılmasına engel olmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ORMAN YANGINLARINDA 2 HELİKOPTERİMİZ DESTEK SAĞLAMIŞTIR'

Tuğamiral Aktürk, TSK'nin orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadele çalışmalarına destek sağlamaya devam ettiğini aktararak, "Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan 'Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü' kapsamında; 9 Haziran'da Kepsut/Balıkesir'de, 11 Haziran'da Lapseki/Çanakkale'de çıkan orman yangınlarının söndürülmesine Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen 2 helikopterimiz ile destek sağlanmıştır" dedi.

'HAFTER TARAFININ İNCELEMEYE ALMASINI OLUMLU KARŞILIYORUZ'

Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması'nı Hafter tarafının da incelemeye almasına ilişkin, "Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, her iki ülkenin de uluslararası hukuktan doğan haklarını koruyan, hakkaniyet temelli bir anlaşmadır. Bahse konu mutabakat muhtırasında deniz alanları belirlenirken, ana karalar arası ortay hat esas alınmış, Libya'nın hakları diğer ülkelerin maksimalist taleplerinin aksine tam manasıyla korunmuştur. Mutabakat muhtırası kapsamında Libya ile tarihi bağlara dayanan müttefikliğimiz denizlerle de tescillenmiştir. Hafter tarafının da bunu incelemeye almasını olumlu karşılıyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'ARAMA TARAMA FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan bakanlık kaynakları, "Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var. Bizim de arama tarama, mağara temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIĞINDA AZALMA YOK'

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin ise "Türkiye olarak temel gayemiz; Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasında terörle mücadelede iş birliğinin sağlanmasıdır. Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye yeni yönetimi ile entegrasyon sürecinin suistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyor, Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığını bir kez daha vurguluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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