37 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Ankara'da yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 2 yıldır aranan ve hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C. ve hırsızlık suçundan aranması olan T.D.'nin peşine düştü.

İKİ ADRESE OPERASYON

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 şahsın izini süren JASAT ekipleri, O.C.'nin Ankara'da, T.D.'nin ise Ankara Şereflikoçhisar'da olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, Ankara ve Şereflikoçhisar ilçesinde yaptığı 2 ayrı operasyonda 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, savcılıkça tutuklanarak cezaevine gönderildi.