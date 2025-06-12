Ekrem İmamoğlu'nun Bilirkişi Davası Eylül'e Ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun katılmadığı bilirkişi davası ertelendi. Yeni duruşma tarihi 26 Eylül olarak açıklandı. Detaylar haberimizde.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 11:48, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 11:49
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılmadığı Bilirkişi Davası Eylül ayına ertelendi. "Turpun Büyüğü" isimli basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan İmamoğlu'nun ilk duruşması bugün görülen davada ertelendi. Davanın yeni tarihi 26 Eylül olarak açıklandı. İmamoğlu, duruşmaya neden katılmadığını Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımla duyurdu.
İmamoğlu Neden Katılmadı?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bilirkişi davasının ilk duruşmasına katılmayacağını önceden açıklamıştı. Kararının gerekçesini ise sosyal medya üzerinden paylaştı. İşte İmamoğlu'nun paylaşımından öne çıkan başlıklar:
- "Aldığımız nefese dava açıyorsunuz. Her davanın savcısı aynı, bilirkişisi aynı, hukuksuzluğu aynı."
- "Bunlar da yetmiyor, bir gün önce yargılamanın yapılacağı yeri değiştiriyor, bana ve avukatlarıma son anda haber veriyorsunuz. Kendimizi savunmamızdan bile korkuyorsunuz. Savunma hakkımızı engelleyen bu keyfi uygulamalarınızı kabul etmiyorum."
- "Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir. Böyle bir sürecin parçası olmayı reddediyorum ve bu nedenle bu duruşmaya katılmayacağım."
- "Bağımsız Türk yargısına ve yargı üyelerine sonuna kadar güveniyorum, ama planlanan bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum."
Davanın Yeni Tarihi
Bilirkişi Davasının yeni duruşma tarihi 26 Eylül olarak açıklandı.