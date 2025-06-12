Kumbarasını Açmak İsteyen Çocuk Bıçakla Dilinden Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 9 yaşındaki Ümmügülsüm A. kumbarasını açmak isterken talihsiz bir kaza geçirdi. Kemalpaşa Mahallesi Mert Sokak'taki evlerinde gerçekleşen olayda, küçük çocuk kumbarasını bıçakla açmaya çalışırken bıçak elinden fırlayarak diline saplandı. Yaralanan çocuk için hemen ambulans çağrıldı ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından çocuk servisine yatırılan Ümmügülsüm A.'nın dili operasyonla dikildi.

Olayın Detayları

Olay yeri: Kemalpaşa Mahallesi Mert Sokak, İnegöl

Kemalpaşa Mahallesi Mert Sokak, İnegöl Yaralanan: 9 yaşındaki Ümmügülsüm A.

9 yaşındaki Ümmügülsüm A. Müdahale: Ambulansla hastaneye sevk, dil operasyonu

Ambulansla hastaneye sevk, dil operasyonu Soruşturma: Polis tarafından başlatıldı

Sağlık Durumu ve Soruşturma

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.



