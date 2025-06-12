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Öğrenciler Dönem Sonu Haftasında Yeteneklerini Sergileyecek

Aile ve Oyun temalı dönem sonu faaliyet haftasında öğrenciler, okulun imkanları dahilinde çeşitli etkinliklerde yer alacak. Etkinlikler, aile bağlarını güçlendirmeyi ve oyun yoluyla öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Milli ve manevi değerlerin yaşatılması ile okul-aile iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 12:54, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 12:55
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Öğrenciler Dönem Sonu Haftasında Yeteneklerini Sergileyecek

Öğrencilerin okulun son haftasında yeteneklerini ön plana çıkaracağı "dönem sonu faaliyet haftası" etkinlikleri, bu yıl "Aile ve Oyun" temasıyla 16-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla geçen yıl başlatılan ve öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılımını teşvik eden bu uygulama, bu yıl da devam edecek.

Etkinliklere Aileler de Katılacak

Ülke genelinde düzenlenecek etkinliklerde öğrenciler, okulların imkanları dahilinde planlanan faaliyetlere aileleriyle birlikte katılacak.

Desteklenen Projeler ve Hedefler

  • "Dilimizin Zenginlikleri"
  • "Okulun Kalbi Kütüphaneler"
  • "Oku-Yorum, Yazı-Yorum"
  • "Harezmi Eğitim Modeli"

Bu projelerle desteklenen süreçte, hafta boyunca etkinlik çeşitliliği artırılacak. "Aile ve Oyun" temalı etkinliklerle öğrencilerin aile bağlarının güçlendirilmesi, oyun yoluyla öğrenmenin teşvik edilmesi, milli ve manevi değerlerin yaşatılması, okul-aile iş birliğinin geliştirilmesi ve eğitim süreçlerinin zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

Uygulama Kılavuzu ve Katılım

Dönem sonu faaliyet haftasına ilişkin okullara gönderilen uygulama kılavuzunda, kurumların daha önce planladıkları etkinlikleri sürdürmeleri ve kılavuzda önerilen faaliyetleri okul imkanları ile çevre koşullarına uygun şekilde, velilere maddi yük getirmeyecek biçimde planlamaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca, özel eğitim okullarında ve diğer okul türlerinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik gerekli uyarlamaların yapılması ve öğrencilerin etkinliklere aktif katılımının sağlanmasına dikkat çekildi.

Uygulama kılavuzuna "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.


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